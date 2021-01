Geoblocking: Spielepublisher müssen Strafe zahlen

Die Geoblockierung sollte laut einer Mitteilung der EU-Kommission vom Mittwoch zwischen 2010 und 2015 verhindern, dass Spiele außerhalb von Tschechien, Polen, Ungarn, Rumänien, der Slowakei, Estland, Lettland und Litauen aktiviert werden. Gamer aus anderen EU-Ländern mit höherem Durchschnittseinkommen sollten so daran gehindert werden, Schlüssel zur Aktivierung der Spiele über die Plattform Steam in den blockierten Ländern billiger einzukaufen als in ihren Heimatländern.