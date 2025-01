„Möge Allah ihm Erleichterung geben und belohnen“

Falsche und echte Gelehrte

Eine ganz andere Einstellung präsentiert der Bärtige dem Richter am Montag. „Bevor ich nach Mekka ging, hatte ich diese Anschauung, weil ich den falschen Gelehrten zuhörte. Jetzt höre ich nur noch den echten Gelehrten zu.“ Das drängt Richter Dietmar Nußbaumer zur Frage: „Und was sagen die so?“ Der Angeklagte hält daraufhin einen Monolog über Wohlverhalten und die Befolgung von Gesetzen in dem Land, in dem man lebt. „Mittlerweile tun mir die Leute leid, die solche Sachen machen.“