„Ich glaube daran, dass Trump Frieden bringt“

In der heimischen Innenpolitik werde es spannend, mit wem Burgenlands SPÖ-Chef Hans Peter Doskozil nun in eine Regierung gehe. Strache dazu: „Von der menschlichen Ebene weiß ich, dass Hans Peter Doskozil und der Norbert Hofer sich verstehen – und auch von der Sachkompetenz her. Es wäre durchaus eine interessante Ansage, wenn Hans Peter Doskozil diese Brandmauer, die eh überall schon eingerissen worden ist, auch im Burgenland einreißt und Rot-Blau als eine Möglichkeit nützt.“