ÖFB-Hit nicht im ORF: So sehen Sie die WM-Partien

Der ORF und ServusTV teilen sich die Übertragungsrechte für die WM 2026. Während die Partien gegen Algerien und Jordanien im ORF zu sehen sein werden, läuft der Hit gegen Argentinien auf ServusTV.
Bereits vor der Auslosung hatten die beiden TV-Sender festgelegt, dass der ORF Österreichs erste und dritte Gruppenpartie, ServusTV wiederum das zweite Spiel der Gruppenphase der ÖFB-Elf zeigt.
Bei einem Weiterkommen ist im Sechzehntelfinale erneut ServusTV an der Reihe, im Fall eines Erfolgslaufs würde der ORF die weiteren ÖFB-Spiele übertragen. Beide Sender zeigen jeweils 52 Spiele live, der ORF das Eröffnungsspiel sowie das Finale exklusiv.
Genauer Spielplan wird verkündet
Fix ist, dass die erste WM-Partie des ÖFB-Teams nach 28-jähriger Pause am 16. Juni gegen Jordanien steigt – entweder in Kansas City oder in Santa Clara. Weiter geht es am 22. Juni in Dallas oder Santa Clara gegen Argentinien und am 27. Juni in Kansas City oder Dallas gegen Algerien.
Exakte Orte und Spielzeiten für die WM, die vom 11. Juni bis 19. Juli 2026 ausgetragen wird, werden am Samstagabend verlautbart.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.