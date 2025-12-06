ÖFB-Hit nicht im ORF: So sehen Sie die WM-Partien

Genauer Spielplan wird verkündet

Fix ist, dass die erste WM-Partie des ÖFB-Teams nach 28-jähriger Pause am 16. Juni gegen Jordanien steigt – entweder in Kansas City oder in Santa Clara. Weiter geht es am 22. Juni in Dallas oder Santa Clara gegen Argentinien und am 27. Juni in Kansas City oder Dallas gegen Algerien.