„Es tut mir leid“

Horror-Saison: Hamilton crasht beim F1-Finale

Formel 1
06.12.2025 12:09
Lewis Hamilton fliegt in Abu Dhabi ab.
Lewis Hamilton fliegt in Abu Dhabi ab.

Was für eine Horror-Saison für Lewis Hamilton! Auch das finale Rennwochenende in Abu Dhabi verläuft aus der Sicht des Ferrari-Piloten nicht nach Wunsch: Im dritten und letzten Training krachte der Rekordweltmeister am Samstag in die Bande.

In Kurve neun verlor Hamilton die Kontrolle über seinen Boliden. Die Folge: Der Ferrari-Star landete unsanft in der Streckenbegrenzung, blieb aber zum Glück unverletzt.

„Es tut mir leid“, funkte er an seine Box.

Kein einziger Podestplatz
Hamilton droht seine erste Formel-1-Saison ohne Stockerlplatz, bei ihm stehen bisher vier vierte Ränge als beste Platzierungen zu Buche. Das hat sich der Brite ganz anders vorgestellt.

