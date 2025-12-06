Horror-Saison: Hamilton crasht beim F1-Finale

LIVE: Aston Villa gegen den FC Arsenal gefordert
Was für eine Horror-Saison für Lewis Hamilton! Auch das finale Rennwochenende in Abu Dhabi verläuft aus der Sicht des Ferrari-Piloten nicht nach Wunsch: Im dritten und letzten Training krachte der Rekordweltmeister am Samstag in die Bande.
In Kurve neun verlor Hamilton die Kontrolle über seinen Boliden. Die Folge: Der Ferrari-Star landete unsanft in der Streckenbegrenzung, blieb aber zum Glück unverletzt.
„Es tut mir leid“, funkte er an seine Box.
Kein einziger Podestplatz
Hamilton droht seine erste Formel-1-Saison ohne Stockerlplatz, bei ihm stehen bisher vier vierte Ränge als beste Platzierungen zu Buche. Das hat sich der Brite ganz anders vorgestellt.
