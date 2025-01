Hoffnungsträger oder Sargnagel für Oberösterreich?

Auch wenn in der Landes-ÖVP nach wie vor Fassungslosigkeit darüber herrscht, dass ihre Partei – entgegen aller Wahlversprechen – kurz davorsteht, FPÖ-Chef Herbert Kickl zum Kanzler zu machen: In der ÖVP-dominierten Wirtschaftskammer (WKOÖ) herrscht angesichts der am Montag gestarteten Koalitionsverhandlungen Zuversicht. WKOÖ-Präsidentin Doris Hummer traut Blau-Schwarz offenbar zu, ein Segensbringer für den hiesigen Standort zu sein.