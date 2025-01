Die FPÖ macht sich die Welt, wie sie ihr gefällt

Seit der neue starke Mann in der Bundes-ÖVP, Christian Stocker, am 8. Jänner Koalitionsverhandlungen mit FPÖ-Chef Herbert Kickl zustimmte, sind die Funktionäre der Landes-ÖVP in der Schockstarre. Niemand will sich offiziell zum bisher wohl krassesten Bruch eines Wahlversprechens in der Parteigeschichte äußern. Zu den Sparplänen der blau-schwarzen Verhandler meldete sich von der hiesigen ÖVP-Riege ebenso wenig jemand zu Wort wie zum befremdlichen und alarmierenden FPÖ-Medienverständnis.