„Hackler sind bei Blau-Schwarz die ,Gschnapsten‘“

Knackpunkt bei Koalitionsverhandlungen

Der Standpunkt ist insofern interessant, als gerade der Wirtschafts- und Industrieflügel der ÖVP gegen eine Koalition mit der SPÖ aufbegehrte, was schlussendlich zum Ende der schwarz-roten Verhandlungen geführt haben soll. Hätte Babler also mit dem am Mittwoch präsentierten Forderungspapier mehr Chancen bei der ÖVP gehabt?