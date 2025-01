Messerstecher in Psychiatrie eingewiesen

Opfer mussten notoperiert werden

Zum Fall selbst: Am 27. Mai vergangenen Jahres sind zwei Arbeiter in jenem Haus, in dem der Betroffene mit seinem Vater lebt, mit dem Auswechseln von Türen beschäftigt. Kurz vor der Mittagspause passiert das Unfassbare: Unvermittelt geht der Geisteskranke auf den 53-jährigen Monteur los und rammt ihm ein Küchenmesser in den Bauch.