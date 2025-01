Scharfe Rüge für Papst wegen Kritik an Israel

Franziskus habe seine Aufmerksamkeit in unfairer Weise auf Israel gerichtet, verglichen mit anderen laufenden Konflikten in der Welt, einschließlich jenen im Sudan, Jemen, Syrien und Äthiopien, sagte Rabbiner Riccardo Di Segni, seit 2001 geistliches Oberhaupt der jüdischen Gemeinde in Rom, am Donnerstag bei einem Treffen zum Thema „Pilger der Hoffnung“ anlässlich des 36. Tags des Dialogs zwischen Katholiken und Juden in Rom.