Pontifex-Brief: „Der Papst betet für meinen Papa“

250 endlos lange Tage der Gefangenschaft

Doch was kann angesichts des Terrors und der Kriegswirren ein Achtjähriger schon ausrichten? Zum Beispiel einen Appell an die Welt richten: Also verfasste er mit Unterstützung seiner Mutter einen Brief an den Papst – über seinen Kummer, seine Trauer, die unendlichen Sorgen um seinen Vater, die sein Herz brechen lassen. In der Hoffnung, Franziskus würde sich auch weiterhin für die Freilassung der Geiseln und für Frieden einsetzen.