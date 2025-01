Umstellung im ÖSV-Team vor dem Slalom-Klassiker

Aufatmen bei Christian Hirschbühl! Nach seinen Ausfällen bei den Slaloms in Levi und Gurgl hatte der 34-Jährige zuletzt keinen Platz im ÖSV-Aufgebot bekommen. Beim Klassiker in Wengen darf der Polizeisportler aber wieder ran. „Ich habe mich am Donnerstag in der internen Qualifikation gegen Joshua Sturm durchgesetzt“, verrät der Lauteracher, der damit zu seinem sechsten Start im Ski-Mekka im Berner Oberland kommen wird.