„Das ist etwas, dass ich nicht akzeptieren kann“

Ein Spektakel, bei dem der 32-Jährige der einzige Ländle-Starter sein wird. Denn wie schon zuletzt in Val d’Isère und Alta Badia fand sich auch für Madonna kein Platz für den Lauteracher Christian Hirschbühl im achtköpfigen rot-weiß-roten Aufgebot. „Die Situation ist schwierig“, gesteht Pfeifer. „Wir haben aktuell sieben Athleten in den Top-30 der Weltcupstartliste und mit Josh Sturm einen jungen Athleten, der diesen Winter bereits zweimal punkten konnte. Leider hat Christian es nicht geschafft, bei den Rennen in Levi und Gurgl anzuschreiben und sich so für weitere Starts zu empfehlen.“