„Geglättet“ | „Weggebügelt“

„Geglättet“. „Kein weiter wie bisher“ – was sich Türkis-Rot-Grün für die letztlich geplatzte Zuckerl-Koalition zumindest nach außen hin vorgenommen hatte, das scheint die längst noch nicht gebildete blau-schwarze Koalition wirklich mit Vehemenz umsetzen zu wollen. Denn gestern konkretisierten FPÖ und ÖVP, in welchen Bereichen sie die zur Abwendung eines EU-Defizitverfahrens notwendigen 6,3 Milliarden Euro im Staatsbudget einsparen wollen: In allererster Linie bei all dem, was die türkis-grüne Regierung begonnen oder umgesetzt hat. Unter anderem soll der Klimabonus entfallen wie auch die Mehrwertsteuerbefreiung beim Kauf von Photovoltaikanlagen. Gespart wird bei der Förderung des Heizungstauschs, während für E-Autos eine motorbezogene Versicherungssteuer neu eingeführt wird, diese die E-Autos somit noch uninteressanter macht. ÖVP-Klubobmann August Wöginger, Mit-Baumeister der türkis-grünen Koalition, fand auch gleich ein Wortbild für die herben Einschnitte: Klimamaßnahmen, so formulierte er es, würden nun „geglättet“. Auf gut Österreichisch könnte man direkter sagen: Die allermeisten Klimamaßnahmen werden „weggebügelt“.