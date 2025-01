„Es trifft wieder die sozial schwachen Bürger“

Mittwoch früh waren es noch 500 Unterschriften, am Abend bereits 60.000. Donnerstagmittag wurde die 80.000er-Marke genommen. „Ein konkretes Ziel gibt es keines. Wenn die Petition vorbei ist, gibt man die Stimmen bei der Regierung ab. Dabei helfen einem die Organisatoren der Plattform“, so Strobl. Egal, wie viele Unterschriften es noch werden: Es ist ein starkes Zeichen an die FPÖ und ÖVP.