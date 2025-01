Sparkurs: Versteckte „Massensteuer“ befürchtet

Greenpeace: „Strafzahlungen in Milliardenhöhe drohen“

Laut Greenpeace drohen hohe Strafzahlungen für verfehlten Klimaschutz und für Global 2000 handelt es sich um einen „völlig undurchdachten Kahlschlag“. Von der Abschaffung des Klimabonus wäre vor allem die Landbevölkerung betroffen, die oftmals noch auf das Auto angewiesen sei. Gleichzeitig werde es den Menschen in Österreich erschwert, ihre Wohnungen und Häuser klimafreundlich zu gestalten. „So bleiben sie in der Abhängigkeit von Öl und Gas gefangen.“ Greenpeace fordert, besser bei den klimaschädlichen Subventionen zu sparen – hier wären jährlich bis zu 5,7 Milliarden Euro zu holen.