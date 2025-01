Schnöll als Minister? „Das schließe ich aus“

Das erste Sparpaket steht, die Grundzüge fürs Budget auch. Die Verhandlungen für Blau-Schwarz in Wien gehen zügig voran. Nur die Ministerliste ist noch nicht fertig. Vor allem die ÖVP sucht derzeit Kandidaten, die sich die ungewohnte Rolle als Juniorpartner in der Regierung vorstellen können. In der Bundespartei gibt es einige, die Salzburgs Landeshauptmann-Stellvertreter und Doch-nicht-Kronprinz Stefan Schnöll gerne als Minister hätten, hört man in Wien.