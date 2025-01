Ja zu Edtstadler und Lob für die blaue Vernunft

„Edtstadler ist es nicht wert, alles zu beenden“

Und dennoch gibt die FPÖ ihre Zustimmung. An der Spitze beider Regierungsparteien stehen damit künftig zwei Power-Frauen. „Auf Basis von Emotionen kann man kein Land regieren“, so die FPÖ-Chefin. Neuwahlen würden zudem erst eine Mehrheit im Landtag brauchen. Sie will Salzburg nicht in eine unsichere Zukunft manövrieren. „Karoline Edtstadler ist es nicht wert, etwas Funktionierendes aufzukündigen.“ Sie setze auf Brückenbauer in der ÖVP, wo sie Edtstadler nicht dazuzählt.