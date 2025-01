Vier Jahre Haft wegen Vergewaltigung

Andernfalls werde er ihr so lange in den Bauch schlagen, bis das Kind behindert auf die Welt komme. Außerdem drohte er ihr, die beiden anderen Kinder nach Rumänien zu entführen. Worauf die Frau dem Schwangerschaftsabbruch zustimmt. Weil ihr die Lebenssituation zu schaffen macht, begibt sie sich in Psychotherapie. Vier Jahre später lässt sich das Paar scheiden. Der Mann zieht mit einer neuen Lebensgefährtin nach Deutschland. Doch damit ist das Martyrium der Ex-Gattin noch nicht zu Ende. So droht er seiner Ex erneut mit Kindesentführung, sollte sie sich weigern, zu ihm zurückzukommen.