Volkswagen feiert ID.7 für Reichweitenrekord

Dafür seien vor allem die starke Aerodynamik und das hochmoderne Antriebssystem verantwortlich, heißt es bei VW. Der cw-Wert liegt bei 0,23 (ausstattungsabhängig). Der „APP550“ genannte Elektromotor ist in die Hinterachse integriert und entwickelt ein maximales Drehmoment von 545 Nm. Der WLTP-Verbrauch wird mit zwischen 14,0 und 18,6 kWh/100 km angegeben. Bei Bedarf sind in nur 6,6 Sekunden aus dem Stand 100 km/h erreicht. Mit einer DC-Ladeleistung von bis zu 200 kW lässt sich die Batterie in beachtlichen 26 Minuten von 10 auf 80 Prozent aufladen, in nur 10 Minuten kann man Energie für bis zu 244 Kilometer „tanken“.