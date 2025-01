SPÖ-Landeschef: „Wer ÖVP wählt, wählt Kickl mit!“

Hergovich sah Parallelen zu den aktuellen Koalitionsverhandlungen im Bund, zu den Gesprächen nach der Landtagswahl in Niederösterreich 2023 und nach der Gemeinderatswahl 2015 in Wiener Neustadt, wo ÖVP-Chef Christian Stocker seit Jahren in der Kommunalpolitik aktiv ist. „Das ist genau das, was die Menschen so an der Politik verachten: Dass vorher etwas anderes gesagt wird, als nachher getan wird“, meinte Hergovich. Eine Stimme für die Sozialdemokratie am 26. Jänner sei hingegen eine „für ehrliche Politik“.