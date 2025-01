„Kreuzerln“ sind diesmal bei fünf Namen möglich

Mit Wahlkarte vorab zur Stimmabgabe

Die Stimmabgabe ist natürlich auch schon vorab per Wahlkarte möglich. Wer diese allerdings erst am Wahlsonntag abgeben möchte, muss beachten, dass dies – im Gegensatz zu regionalen und nationalen Wahlen – nur in der eigenen Gemeinde möglich ist. Wilfing betont zudem: „Bitte nicht die Unterschrift auf dem braunen Überkuvert der Wahlkarte vergessen, sonst ist sie ungültig!“ Ob die Wahlgänge in allen Gemeinden gültig sind, entscheidet die Wahlbehörde am 10. März. Vor fünf Jahren gab es 19 Anfechtungen in 18 Gemeinden, in fünf davon musste erneut gewählt werden.