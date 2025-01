Was Gemeinderatswahl mit Würfelspiel gemein hat

Wo die Qual der Wahl am größten ist

Die meiste Auswahl haben am 26. Jänner die Einwohner von Purkersdorf. In der Gemeinde im Wienerwald rittern acht Gruppierungen um Stimmen. Das Gegenteil dazu findet sich in Aderklaa, Parbasdorf, Waldkirchen an der Thaya sowie Altmelon, Wolfsthal und Großhofen. Dort findet sich jeweils nur eine Liste auf dem Stimmzettel – die ÖVP. Welcher Partei in diesen sechs Orten den Bürgermeister stellt, ist also bereits vorherbestimmt. Insgesamt sitzen ÖVP-Politiker derzeit in 451 Gemeinden am Bürgermeistersessel, die SPÖ stellt 107, Bürgerlisten 15 Ortschefs.