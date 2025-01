Gemeindepolitiker sind eben schneller beliebt

In zwei Wochen finden in Niederösterreich 568 Gemeinderatswahlen statt. Jede davon ist besonders, doch haben sie eine Gemeinsamkeit: Im Vergleich zur im Jänner chaotischen Regierungsbildung im Bund ist auf Gemeindeebene – Ausnahmen bestätigen die Regel – die politische Welt noch halbwegs in Ordnung. Auch darum sind diese Wahlen wichtig.