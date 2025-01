Todesschuss: „Er hat auch unsere Seelen getötet“

Schon bei der Begrüßung kämpfen die Mutter und Schwester von Mustafa mit Tränen, Trauer und Verzweiflung sind allgegenwärtig. Auf dem Esstisch stehen Kerzen – und Fotos des auf so tragische Weise aus dem Leben gerissenen Mustafa (21). „Wir können das noch immer nicht glauben – es ist jetzt 85 Tage her, aber der Schmerz ist immer noch unerträglich“, so der Vater, der so stolz auf seinen Sohn ist.