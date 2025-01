Mutter aus Tirol: „Tut gut, nicht allein zu sein“

Voller Verzweiflung und Sorge war eine zweifache Mutter aus Tirol. Die Alleinerzieherin war in eine finanzielle Notlage geraten und wusste nicht mehr weiter. Dank der Aktion „Ein Funken Wärme“ kann die Frau wieder aufatmen. Helfen wir gerade jetzt in der kalten Jahreszeit Familien in Not!