Bis 2028 anhaltend hohe globale Inflation erwartet

Österreichs Inflation heuer bei 2,5 Prozent erwartet

Für Deutschland erwarten die Experten für 2025 eine durchschnittliche Inflationsrate von 2,4 Prozent, für Österreich von 2,5 Prozent und für die Schweiz von 1,2 Prozent. „Vor allem in Nordamerika sind die Inflationserwartungen gestiegen“, hieß es. Für heuer erwarten die Experten dort eine Teuerungsrate von 2,6 Prozent. Das sind um 0,2 Prozentpunkte mehr als in der Umfrage im Vorquartal. Für 2026 werden 2,8 und für 2028 sogar 2,9 Prozent Inflation in Nordamerika erwartet.