Teuerung steigt weiter: Das sind die Preistreiber

„Stabilitätsziel erreicht“

Statistik Austria-Generaldirektor Tobias Thomas betonte am Dienstag, dass mit der zweiprozentigen Teuerung exakt das Stabilitätsziel der Europäischen Zentralbank erreicht wurde. In den drei Monaten davor lag die Inflation in Österreich jeweils leicht darunter. Bei den Zahlen handelt es sich um die Schnellschätzung der Statistik Austria, die endgültige Zahl wird am 15. Jänner bekanntgegeben.