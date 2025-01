Giftigste Spinne der Welt besteht aus drei Arten

Große optische Unterschiede zwischen Arten

Die Ergebnisse wurden jetzt im Fachmagazin „BMC Ecology and Evolution“ veröffentlicht. Obwohl Experten schon seit Jahrzehnten große optische Unterschiede bei den Spinnen bemerkt hatten, wurden sie bisher unter dem wissenschaftlichen Namen „Atrax robustus“ zusammengefasst. Diese als „echte“ Sydney-Trichternetzspinne bekannte Art lebt in und um Sydney und an der Central Coast.