Nachrichten von Blau-Schwarz

Die nicht so gute lautete: Details wolle (oder könne?) man noch nicht verraten. Abgesehen davon, dass das noch nicht die Transparenz ist, die uns Herbert Kickl versprochen hat: Klimabonus und Co. wird es 2025 sicher nicht mehr geben. Die Gießkanne wird eingemottet, und das ist gut so. Vielleicht wird sich der eine oder andere NEOS- beziehungsweise SPÖ-Verhandler an dieser Stelle in eine passende Körperstelle beißen: Die Vorarbeiten der fidelen, aber am Ende glücklosen 300 Verhandler der Dreier-Koalition werden FPÖ und ÖVP bei ihren Gesprächen weiter gute Dienste leisten.