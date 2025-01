„Es braucht mehr Mut und Entschlossenheit“

Bauvorhaben ziehen sich über mehrere Jahre

„Die Kunststofftechnikausbildung nach Vorarlberg zurückholen“ und „den Frauenanteil in MINT-Berufen durch gezielte Maßnahmen zu erhöhen“ – ist unter anderen beim Thema „Arbeitsmarkt und Ausbildung“ angeführt. „Den Einsatz von Wasserstoff verstärkt erproben“ und „eine landesweite Stromspeicher-Strategie erarbeiten“ steht beispielsweise bei der „Energiepolitik“. Die meisten Forderungen beziehen sich jedoch auf das Thema „Bürokratie und Kosten“. Immer wieder würden Unternehmer über hohe Standortkosten, lange Verfahren und schier unüberwindbare Hürden bei Bauverfahren klagen. Darüber, wie schwierig es ist, nur ein Gebäude zu sanieren, können auch Elmar Hartmann und Geschäftsführer Simon Kampl ein Lied singen. Sechs Monate haben sie allein auf den Baubescheid für die Kernsanierung für das „Haus der Industrie“ in Bregenz gewartet. Während der darauffolgenden vier Wochen Einspruchsfrist meldete dann noch ein Nachbar Bedenken wegen der Luftwärmepumpe am Dach an. Alles in allem laufe das Vorhaben seit drei Jahren. In dieser Zeit seien die Kosten um 20 Prozent gestiegen, der Einzugstermin Ende 2024 ist verschoben.