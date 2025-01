Erstmals sitzt eine Frau am Chefsessel des ÖGB

Sonja Föger-Kalchschmied wurde am Montag zur geschäftsführenden ÖGB-Landesvorsitzenden in Tirol gewählt. Der Wechsel an der Spitze ist die Folge politischer Turbulenzen innerhalb der Tiroler SPÖ. Der bisherige ÖGB-Chef, Philip Wohlgemuth, wechselte in die Landesregierung. Er folgte dort auf Georg Dornauer, der bekanntlich nach der Jagd-Affäre zur Seite tritt.