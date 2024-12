Philip Wohlgemuth zu neuem Landes-Vize gewählt

Jetzt ist es offiziell! Philip Wohlgemuth, geschäftsführender SPÖ-Chef und bisheriger Landesvorsitzender des Österreichischen Gewerkschaftsbundes (ÖGB) ist erster Landeshauptmannstellvertreter in Tirol. Er wurde am Donnerstag im Landtag gewählt und übernimmt somit den Posten des bisherigen LHStv Georg Dornauer in der schwarz-roten Landesregierung.