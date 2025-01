Urlaub im Heilthermen Resort Bad Waltersdorf

Holen Sie sich Ihre Auszeit

Im neuen Heilthermen Resort Bad Waltersdorf spüren Sie die Kraft der Natürlichkeit an jeder Ecke: Ruheoasen mit Blick ins Grün, eine Vielzahl an Becken und Pools zum Schwimmen und Entspannen, Sauna-Schwitzvergnügen für alle Sinne, kulinarische Erlebnisse in unseren Genuss-Stationen, Nachhaltigkeit und Verbundenheit mit der Region und verwöhnende Massage- und Kosmetik-Anwendungen mit frischen Kräutern und Ölen.