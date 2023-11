Finger weg! Diese Lebensmittel machen multi-krank

Pflanzenbasierte Lebensmittel empfohlen

Für den auch an der Uni Wien tätigen Ko-Autor der Untersuchung, Karl-Heinz Wagner, „können die Ergebnisse unserer Studie mit bestehenden Ernährungsempfehlungen, möglichst Fleisch- und Fleischprodukte zu reduzieren und sich hauptsächlich von pflanzenbasierten Lebensmitteln zu ernähren, gut in Einklang gebracht werden“, heißt es in einer Aussendung der Uni. Angesichts der steigenden Problematik mit gemeinsam auftretenden Erkrankungen liefere die neue Studie deutliche Hinweise, sich darum zu bemühen, hochverarbeitete Produkte durch weniger stark industriell bearbeitete Lebensmittel zu ersetzen und „einen universellen Zugang zu frischen und weniger verarbeiteten Lebensmittel zu gewährleisten“, so Córdova. Die Analyse zeige aber auch, dass das Gefahrenpotenzial von verschiedenen UPF-Gruppen auch verschieden bewertet werden müsse, schreibt das Forschungsteam.