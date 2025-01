Zu radikal? AfD gründet neue Jugendorganisation

Die am Samstag einstimmig zur Kanzlerkandidatin gekürte AfD-Chefin Alice Weidel will ihre Partei erklärtermaßen für die konservativ-bürgerliche Mitte wählbar machen. Vor diesem Hintergrund will sich die rechtspopulistische Partei von ihrer bisherigen Jugendorganisation Junge Alternative trennen. Beim Bundesparteitag im sächsischen Riesa ist am Sonntag die Auflösung der alten und die Gründung einer neuen Jugendorganisation beschlossen.