Linz-Volleyballerinnen brauchen keinen Team-Arzt

„Drei angehende Ärztinnen gibt’s sonst sicher nirgends“, schmunzelt Kapitänin Sophie Maass, die auf der Uni bereits fertig ist und der nur noch das Klinisch-Praktische Jahr fehlt. „Das mach’ ich entweder in Linz oder in Graz, je nachdem, wohin es mich Volleyball-technisch nächste Saison verschlägt“, so die 26-Jährige, die einst den Teamkolleginnen schon Covid-Abstriche machte. Ihr Klub hat trotz des Trios in Weiß mit Silke Kranzlmüller eine Teamärztin – und sportlich heuer große Sorgen!