„Politik hätte Hebel gegen höhere Stromkosten“

Im Klub der Wirtschaftspublizisten stellte Strugl am Donnerstag auch klar, was er sich von einer neuen Regierung erwartet, nämlich am Ziel der Dekarbonisierung festzuhalten: „Wenn so ein Ziel kassiert wird und das wieder verändert wird, bedeutet das, dass wir mitten am Weg andere Rahmenbedingungen bekommen. Wenn man ständig etwas ändert, macht man den Unternehmen Schwierigkeiten, denn Investitionsplanungen sind langfristige Planungen.“