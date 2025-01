Ständig Augenbrennen? Bitte trotzdem nicht reiben!

Bei Fremdkörpergefühl, Brennen und Rötung durch trockene Augen, schadhaftem Tränenfilm oder zu wenig Tränenflüssigkeit, wird die Fähigkeit des Auges zur Keimabwehr und Selbstreinigung beeinträchtigt. Daher sollten Sie zunächst einmal vorbeugend, vor allem in der Heizsaison mittels Augentropfen vorbeugen. Bei der Computerarbeit häufige Pausen einlegen und für viel Frischluft sorgen. Die Luftfeuchtigkeit in Räumen sollte zwischen 40 und 60% betragen, das misst man am besten mit einem Hygrometer.