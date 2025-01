Jede zweite Misshandlung im Land bleibt unerkannt!

Der blutigste Tag der vergangenen zwölf Monate war übrigens der 23. Februar. An diesem Freitag wurden zuerst eine 51-Jährige und eben ihre erst 13-jährige Tochter tot in einer Wohnung in Wien-Landstraße entdeckt und später wurden im 20. Gemeindebezirk drei erstochene Frauen in einem Asia-Studio aufgefunden. Die Täter wurden in beiden Fällen gefasst, aber was bleibt: Die Dunkelziffer an Gewaltverbrechen gegen Frauen und Kinder bleibt hoch. Es vergeht fast kein Tag, an dem nicht eine Anzeige gelegt werden müsste.