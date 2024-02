Mutter und Tochter tot in Wohnung: Mordverdacht!

Es handelt sich um die zweite und dritte Tötung von Frauen in diesem Jahr in Österreich. Am 25. Jänner hatte ein 78-Jähriger in Zell am Ziller im Tiroler Zillertal in der gemeinsamen Wohnung seine stark pflegebedürftige, 72-jährige Frau erstickt und anschließend Suizid verübt. Die beiden Toten wurden von der Tochter, die im selben Haus wohnt, aufgefunden. Zusätzlich gab es in diesem Jahr bereits neun Fälle von schwerer Gewalt gegenüber Frauen.