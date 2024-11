Dreifachmord im Asiastudio: „Das war ein Massaker“

„Unfassbare Katastrophe“

Das streitet der 27-Jährige auch nicht ab – „diese unfassbare Katastrophe“, bezeichnet es sein Verteidiger Philipp Springer. Der Anwalt beschreibt die Eskalationsspirale der Krankheit seines Mandanten, die schon Monate vor der Tat angefangen hätte. Der Afghane gibt an: „Die Hexe war in meinem Kopf und hat geredet.“ Bei der Polizei hatte der sylwerber noch ausgesagt, dass er während der Tat den Koran zitiert habe. Am Montag will er sich aber an die Tat ger nicht mehr erinnern. „Meine erste Erinnerung ist, dass meine Hände verletzt waren“, sagt der Afghane, der im Großen Schwurgerichtssaal in Winterjacke vor den Geschworenen Platz nimmt. Der Mann ist groß gewachsten, trägt einen kurzen Bart.