Frauenmorde: Ebadullah wollte einfach nur töten

Fakt ist, dass die Betretungsverbote (BV) gestiegen sind, was aus Sicht der Exekutive sogar positiv zu bewerten ist. Denn genau in diesen Fällen ist ein Frauenmord in weiterer Folge nur im Ausnahmefall die „Regel“. Von den 26 Tötungsdelikten im Vorjahr gab es nur in einem Fall Betretungsverbote im Vorfeld. Meist schlagen heimische „Killer“ in der Familie zu. Ein Blick in die langjährige Statistik von 2010 bis 2020 erklärt weiters, dass naturgemäß die Zahl an einheimischen „Killern“ des männlichen Geschlechts überwiegt.

Tatwaffe meist Stichwaffe

Statistisch gesehen schlagen die Mörder auch meist im Familienkreis mit Stichwaffen zu. Wichtig zu beachten ist aber, dass die Gesamtanzahl der Tötungsdelikte pro Jahr in Österreich vergleichsweise niedriger ist als im EU-weiten Schnitt. Im Gegenzug sehen die Experten laut einer Studie auch ein alarmierendes Signal bei der schieren Anzahl der Tötungsdelikte an Frauen und Mädchen. Diese sind beim europäischen Mittel im Verhältnis zur Gesamtbevölkerung rückläufig, während sie hierzulande ansteigen. Gegen kriminelle Energie, Amokläufe oder auch „Stimmen im Kopf“ sind Fahnder und Politik aber machtlos.