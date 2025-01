Bombenalarm? Paket sorgt für Polizeiaufgebot

„Ein verdächtiger Gegenstand“ sorgte Mittwochvormittag für ein Großaufgebot der Polizei. „In der Nähe des Kreuzbergls, in der Herbertstraße, wurde in einem Gebäude, in dem eine Versicherung, das schweizerische Konsulat sowie das Honorarkonsulat Italien untergebracht sind, der Gegenstand im Stiegenhaus entdeckt“, gibt Polizeisprecherin Waltraud Dullnigg bekannt.