Steve Guttenberg wird im Feuer-Inferno zum Helden

Zehntausende Menschen sind in Südkalifornien vor rasch um sich greifenden Flammen auf der Flucht. Ein zunächst kleines Feuer am Westrand von Los Angeles verwandelte sich durch heftige Winde rasch in ein Inferno. Mittendrin: „Police Academy“-Star Steve Guttenberg, der den Einsatzkräften tatkräftig zur Seite steht.