Übergangskanzler wird am Mittwoch bekannt gegeben

Beste Chancen auf die vorübergehende Nachfolge haben nach Berichten Außenminister Alexander Schallenberg und Verfassungsministerin Karoline Edtstadler. In den Büros der beiden wollte man sich vorerst nicht äußern. Für Schallenberg würde sprechen, dass der Außenminister schon einmal in der Funktion war. Nach dem Rücktritt von Sebastian Kurz (ÖVP) übernahm er am 11. Oktober 2021 das Amt des Kanzlers und trat am 2. Dezember wieder zurück. Kurz dankte damals ab, Nehammer wurde tags darauf als Bundeskanzler designiert.