Nach Mega-Sperre: Prügel-Coach wartet auf den WAC

Seit 2019 auf der FIFA-Liste, 37 Jahre alt – der Däne Morten Krogh pfeift am Donnerstag das erste Duell zwischen PAOK Saloniki und WAC. Und wenn er auch noch keine Partie eines österreichischen Klubs in den internationalen Bewerben leitete – an einen WAC-Spieler wird er sich bestimmt erinnern.

Immerhin führt der Däne das dänische Cupfinale 2021 als eines seiner absoluten Highlights an. Und eben in diesem, just an seinem 29. Geburtstag, glänzte WAC-Routinier Simon Piesinger ganz besonders: Mit Randers, seinem damaligen Klub, fertigte er Sönderjyske mit 4:0 (2:0) ab, steuerte höchstpersönlich das 3:0 bei!