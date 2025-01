„Kickl muss zeigen, dass er Versprechen hält“

Die Salzburger Neos-Chefin Lisa Aldali sagt: „Wir sehen schon in Salzburg unter ÖVP und FPÖ den Stillstand und veraltete Politik. Sollte Kickl wirklich Kanzler werden, hat ihn die ÖVP dazu gemacht und nicht Neos.“ Sie spielt damit auf den Verhandlungsausstieg ihrer Partei an. Am Montag stumm blieb Salzburgs FPÖ-Chefin Marlene Svazek, die mittlerweile auf eineinhalb Jahre Regierungserfahrung mit der ÖVP verweisen kann.