Schellhorn ging bei Verhandlungen zu wenig weiter

Haslauer sieht jetzt Bundespräsidenten am Zug

Landeshauptmann Wilfried Haslauer (ÖVP) schrieb am Samstagabend zum Abbruch der Koalitionsverhandlungen in einer Stellungnahme: „Nun herrscht Klarheit. Die Situation ist nun neu zu bewerten. Dem Bundespräsidenten kommt dabei eine bedeutende Rolle zu.“ Haslauer würdigte auch Karl Nehammers Leistungen als Kanzler in den vergangenen drei Jahren.