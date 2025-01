Moskau erobert Stadt Kurachowe in der Ost-Ukraine

Kreml will nun „in beschleunigtem Tempo“ erobern

Die Einnahme des „wichtigen Logistikzentrums“ Kurachowe ermögliche es, die restliche Region Donezk „in beschleunigtem Tempo“ zu erobern, so das Verteidigungsministerium in Moskau weiter. Die Industriestadt, in der vor Beginn der russischen Offensive im Februar 2022 rund 22.000 Menschen lebten, liegt an einem Stausee, an dessen Ufer auch ein Kraftwerk steht. Das russische Verteidigungsministerium erklärte, die ukrainischen Streitkräfte hätten aus der Stadt ein „stark befestigtes Gebiet mit einem gut ausgebauten Netz von lange bestehenden Feuerstellungen und unterirdischen Kommunikationsverbindungen“ gemacht.